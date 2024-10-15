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Творческая работа «серебряной» мастерицы из Питерки покорила гостей международной выставки

Новости
Творческая работа «серебряной» мастерицы из Питерки покорила гостей международной выставки


Открывать в себе новые таланты в старшем возрасте легко с национальным проектом Президента Владимира Путина «Демография».

Большим спросом у пенсионеров пользуются творческие мастер-классы в студии «Доброцентр», где есть все необходимое для рукоделия на любой вкус.

В комплексном центре соцобслуживания населения Питерского района пожилые люди с удовольствием посещают мастер-классы по живописи и другим видам рукоделия, учатся работать в современных художественных техниках, а также участвуют в выставках и побеждают в конкурсах.

К примеру, «серебряный» волонтер Светлана Джога стала участницей III Международной выставки декоративно-прикладного искусства «Большое космическое путешествие» в Парке покорителей космоса.

Выставка объединила работы мастериц декоративно-прикладного творчества из Казахстана, Саратовской области, Уфы, Ростова-на-Дону, Свердловской и Ленинградской областей.

Картина Светлана Ивановны «Я подарю тебе звезду» ранее уже была представлена на выставке в Москве. После завершение работы экспозиции в Саратове выставка будет перемещена в город Гагарин Смоленской области.

«Очень хотелось сделать что-то необычное и интересное. Космическая тематика для меня всегда большой простор для вдохновения и фантазии. В итоге я придумала сделать свою работу из шерсти, объединив сразу две техники: фелтинг и шерстяную живопись. Очень помогли занятия в «Доброцентре», я быстро вспомнила, как работать с этим материалом и с легкостью приступила к воплощению своей задумки. Результат порадовал не только меня, но многих посетителей выставки», - поделилась участница.

Работа Светланы Ивановны отмечена Благодарственным письмом Регионального отделения Федерации космонавтики России по Саратовской области «За творческое воплощение замысла» и дипломом участника выставки «Большое космическое путешествие».