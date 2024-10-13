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Величие «Русских сезонов»: гала-концерт памяти Нижинского и Дягилева пройдет в Самаре

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Величие «Русских сезонов»: гала-концерт памяти Нижинского и Дягилева пройдет в Самаре


В рамках проекта «День балета» Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича станет площадкой гала-концерта, посвященного 135-летию великого Вацлава Нижинского и выдающемуся меценату Сергею Дягилеву. На сцене свое мастерство продемонстрируют звезды отечественного балета.

На мероприятии выступят ведущие солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров. Они исполнят самые яркие произведения из репертуара «Русских сезонов», который стал ключевым моментом в истории мирового балета, оказав значительное влияние на его развитие.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Организатор — АНО «Продюсерский центр "Открытое искусство"». Партнером проекта выступает Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича — «Шостакович Опера Балет».

На гала-концерте будут представлены фрагменты из балетных спектаклей и миниатюр, созданных во время Дягилевских сезонов. Одним из центральных произведений станет «Видение розы» Михаила Фокина — яркая работа, дебют которой состоялся в 1911 году. Эта миниатюра, основанная на стихотворении Теофиля Готье, объединяет в себе высокое техническое мастерство и поэтическую выразительность танца.

Запоминающимся моментом вечера станет па-де-де из балета «Жар-Птица», шедевра Игоря Стравинского и Михаила Фокина, впервые представленного в 1910 году. Эта работа символизирует соединение русских фольклорных традиций с современными музыкальными и хореографическими формами. Также в программе гала-концерта будут показаны другие значимые произведения из репертуара «Русских сезонов».