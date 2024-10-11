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Саратовцы получили очередные награды на СВО

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Саратовцы получили очередные награды на СВО




Сегодня стало известно об очередных наградах саратовских бойцов – участников специальной военной операции.

Участник СВО из Саратова по имени Александр за личное мужество и отвагу награждён медалью Суворова, рассказала депутат Саратовской областной Думы Ирина Колесникова.

После срочной службы в войсках ГСМ саратовец работал мастером по электромонтажу, перед уходом на СВО должен был получить повышение, начал обучаться на прораба, но пришла повестка, и вместе с братом жены он отправился защищать Родину. В настоящее время после второго ранения Александр находится на лечении в госпитале.

Боец рассказал, что коллеги с бывшей работы его поддерживают и помогают закупить необходимые за ленточкой вещи. «Такое отношение показывает, что сегодня каждый желает сделать свой вклад в нашу Победу!», считает депутат.

Еще один наш боец Иван Г. из Аткарска отмечен медалью «За спасение погибавших». Мобилизованный саратовец служит в одном из именных полков. Во время боя он вынес трех раненых сослуживцев из под обстрела, после чего вывез их из опасной зоны, за что удостоен медали, об этом сообщили в районной администрации, добавив, что для эвакуации раненых использовался автомобиль, подаренный подразделению в начале этого года.