Более 70 студентов саратовских вузов сдали кровь в рамках марафона доноров Победы Поволжья

просмотров: 132

В Саратове на территории студенческого городка Саратовского государственного медицинского университета прошел марафон доноров Победы Поволжья «Донорство крови как стиль жизни». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организовано АНО Центр социальных проектов «Донор Волга» при поддержке Фонда президентских грантов.В акции по сдаче крови приняли участие более 70 студентов вузов области. Все они после процедур получали памятные сувениры и горячий чай с угощениями.«В рамках проекта мы проводим интерактивные лекции, рассказываем студентам вузов о подвиге доноров в годы Великой Отечественной войны. Нас объединяет три вещи – история, любовь к Родине и донорство крови, и вот когда мы помним историю, когда можем жить в настоящем и строить будущее, важно молодым людям подключаться к донорскому движению.Наш проект также предполагает проведение конкурса для молодежи – «Марафон доноров Победы», который продлится до мая 2025 года. А к 9 мая мы проведем конференцию, где будут представлены лучшие конкурсные работы об истории доноров», - рассказал организатор акции Сергей Замчалов.На мероприятии также состоялась выставка вооружения и памятных материалов из зоны проведения специальной военной операции. Особое внимание ребят привлекла выставка «Жены Героев».Донорские акции также состоялись в трех отделениях саратовского центра крови – Саратове, Энгельсе и Балашове.Мероприятия марафона доноров Победы Поволжья запланированы еще в пяти регионах России - Астрахани, Волгограде, Пензе, Ульяновске и Нижнем Новгороде с октября 2024 года по май 2025 года.Министерство внутренней политики и общественных отношений области