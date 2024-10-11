1500 юных режиссеров прислали свои работы на «Киновертикаль-2024»

просмотров: 124

С 14 по 18 октября 2024 года в Саратове пройдет XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль».«На «Киновертикаль-2024» пришло более 700 лент от 1500 юных режиссеров из 37 регионов России и 70 зарубежных стран, почти 300 фильмов сняты российскими авторами. В шорт-лист отобрано 230 кинолент. В топ-3 по количеству киноработ вошли Саратовская, Свердловская области и Санкт-Петербург. Самыми популярными у ребят оказались номинации «Анимация на свободную тему» и «Герои среди нас». Впервые в истории фестиваля участвуют авторы из Сахалинской и Орловской областей. Среди зарубежных авторов есть дебютанты: фильмы прислали Бахрейн, Доминиканская Республика, Македония, Мьянма, Йемен, Замбия. Больше всего заявок оргкомитет получил из Ирана, Индии, Китая, Турции и Италии. Традиционно в фестивале участвуют режиссеры из Азербайджана, Армении, Казахстана, Грузии, Узбекистана», - об этом рассказала министр культуры области Наталия Щелканова.Участников фестиваля ждет насыщенная программа, отметила исполнительный директор Ирина Бережная: «В первый день пройдет творческая лаборатория «Старт в профессию» с участием отечественных режиссеров-дебютантов Александры Кармаевой и Полины Кондратьевой. 15 октября поклонников ждет торжественная церемония открытия в кинотеатре «Победа». 16 октября состоится «анимационный» день: встречи и творческие лаборатории с известными мультипликаторами. В этот день начнет работу киноклуб «Вектор» с участием саратовских профессоров и киноведов Дениса Артамонова и Софьи Тихоновой. 17 октября пройдет встреча киноклуба, где обсудят конкурсные фильмы номинации «Герои среди нас». В саратовском Доме кино представят документальную ленту «Калинка» режиссера Евгения Борисова. Творческая лаборатория «Старт в профессию» продолжится встречей с молодым уральским режиссером Антоном Бутаковым и обсуждением его премьерного спектакля «Метаостровский».Председатель регионального отделения Союза кинематографистов России Любовь Бурина отметила: «Фестиваль этого года подарил множество разноплановых работ, которые не уступают по уровню профессиональному кино. Значительно расширился круг тем и проблем, которые ребята выражают в своих фильмах. В работах зарубежных авторов отражены темы, волнующие и молодых людей в России. В последние годы кино все больше транслирует глобальные, общечеловеческие, наднациональные идеи, объединяет людей разных культур».