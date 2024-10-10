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Для участников СВО состоялся концерт в Доме работников искусств

Новости
Для участников СВО состоялся концерт в Доме работников искусств


В Большом зале Дома работников искусств состоялась встреча-концерт с участниками специальной военной операции «Мы с вами».

Площадка объединила молодых зрителей и старшее поколение артистов. В концерте прозвучали патриотические стихи и песни.

Присутствующие участники специальной военной операции, в настоящий момент курсанты Саратовского высшего артиллерийского командного училища, рассказали о себе и поделились рассказами о героических буднях, трудностях, которые им случилось испытать на передовой, о том, как на поле боя важна поддержка из дома, из родного города или села.

«Герои нашего времени с честью и достоинством продолжают боевые традиции предыдущих поколений», - отметили организаторы.