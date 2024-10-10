Для участников СВО состоялся концерт в Доме работников искусств

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В Большом зале Дома работников искусств состоялась встреча-концерт с участниками специальной военной операции «Мы с вами».Площадка объединила молодых зрителей и старшее поколение артистов. В концерте прозвучали патриотические стихи и песни.Присутствующие участники специальной военной операции, в настоящий момент курсанты Саратовского высшего артиллерийского командного училища, рассказали о себе и поделились рассказами о героических буднях, трудностях, которые им случилось испытать на передовой, о том, как на поле боя важна поддержка из дома, из родного города или села.«Герои нашего времени с честью и достоинством продолжают боевые традиции предыдущих поколений», - отметили организаторы.