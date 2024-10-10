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Органы местного самоуправления отчитались об итогах работы за 9 месяцев

Новости
Органы местного самоуправления отчитались об итогах работы за 9 месяцев


Вчера и.о. начальника жилищной инспекции области Юлия Абрамова встретилась с представителями администрации Саратова, Энгельсского и Балаковского районов. На совещании обсуждались итоги реализации отдельных государственных полномочий области по осуществлению жилищного и лицензионного контроля.

Напомним, что в соответствии с нормами регионального законодательства, часть полномочий жилищной инспекции передана в органы местного самоуправления: с 2021 года - в Саратов, с 2022 - в Энгельсский и Балаковский районы.

Участники совещания рассказали о проведенных проверках в отношении управляющих организаций, принятых мерах, а также обсудили проблемные вопросы, возникающие при реализации отдельных полномочий. Так, за 9 месяцев органами местного самоуправления проведены 124 контрольно-надзорных мероприятия, в адрес контролируемых лиц выдано 89 предписаний.

Юлия Абрамова в связи с приближением отопительного сезона поручила «осуществлять контроль за работой аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний, а также организовать совещания с управляющими и ресурсоснабжающими организациями для улучшения взаимодействия при выявлении фактов некачественного оказания коммунальных услуг».