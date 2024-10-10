В парке Победы увековечат имена участников СВО

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11 октября в 11:30 в парке Победы на Соколовой горе в Саратове состоится церемония занесения на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» имен погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.Как отметили в Саратовском областном отделении «Боевого Братства», которое выступило организатором мероприятия, церемонию посетят семьи погибших военнослужащих – участников СВО, представители общественной палаты, ветеранских и молодежных общественных организаций.Ранее имена павших воинов на мемориале уже обновляли. Дважды в этом и минувшем году церемония проводилась в памятную дату – День ветеранов боевых действий.Традиционно отдать дань памяти павшим бойцам приходят первые лица Правительства области.