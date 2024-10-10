Благодаря нацпроекту «Культура» более 400 детей начали учебный год в отремонтированной ДШИ в Калининске

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В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, направленного на модернизацию и развитие учреждений культуры.В рамках проекта в 2024 году завершен капитальный ремонт старейшей детской школы искусств (ДШИ) имени Талдыкина в городе Калининске.ДШИ имени Талдыкина — одно из самых авторитетных образовательных учреждений области. Более 400 талантливых детей занимаются здесь вокалом, хореографией, живописью, декоративно-прикладным искусством и игрой на музыкальных инструментах.Зданию школы требовался не только ремонт, но и модернизация внутреннего пространства. В рамках нацпроекта «Культура» школе искусств было выделено 14,5 млн рублей на капитальный ремонт. В помещении была полностью заменена кровля, а также обновлены системы электроснабжения, водоснабжения, классы, кабинеты и коридоры. Подвал здания стал безопасным. Кроме того, был произведён ремонт фасада здания школы.- Современное здание, красивый фасад уже сейчас радуют взгляд, а яркое оформление внутри и обновленные учебные кабинеты, несомненно, привлекут много новых желающих познакомиться с искусством, - подчеркнул директор ДШИ Сергей Абдуллин.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что поддержка талантливых детей является одним из приоритетов стратегии развития региона. В рамках нацпроекта «Культура» у учреждений появилась возможность обновить фонды и получить качественные инструменты и оборудование.- На сегодняшний день завершается приобретение музыкальных инструментов и учебных материалов для 15 детских школ искусств на сумму более 50 млн рублей, - рассказала министр. - На новых баянах, фортепиано, духовых и ударных инструментах будут заниматься дети из отдаленных районов - Алгайского, Дергачевского, Озинского, Советского, Турковского районов, ЗАТО Светлый и др. Инструменты соответствуют профессиональным стандартам и обладают качественным звучанием. Новое оборудование повышает качество музыкального образования и развивает интерес к музыке. Нацпроект «Культура» открывает новые возможности для развития юных музыкантов. Учащиеся областных ДШИ смогут демонстрировать высокое мастерство на различных мероприятиях.Кроме того, в рамках проекта «Придумано в России» на базе ДШИ № 5 Энгельсского района открылась вторая в регионе школа креативных индустрий. Финансирование составило свыше 61,7 млн рублей.Напомним, что благодаря нацпроекту «Культура» 6 детских школ искусств приведены в надлежащее состояние — оказана помощь в проведении капитального ремонта и реконструкции на общую сумму 103,3 млн рублей. В 2023 году была отремонтирована ДШИ №23 имени Ковалёва в городе Саратове, финансирование ремонтно-строительных работ составило 62,4 млн рублей.