Продолжается модернизация спортивного комплекса «Кристалл»

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Подрядная организация приступает к капитальному ремонту несущих конструкций и кровли здания СК «Кристалл». Согласно заключенному контракту, запланировано усиление металлических перекрытий, демонтаж имеющегося покрытия кровли и обустройство нового с утеплением, пароизоляцией и заменой воронок водосточных труб, а также монтаж противопожарных люков. Всего планируется заменить почти 3000 кв.м кровли здания.Рабочее совещание с директором объекта и руководителем подрядной организации в спорткомплексе провел министр спорта области Олег Дубовенко. Был определён порядок организации работ, проработан график, который позволит осуществить ремонт в установленные сроки.«Здание спортивного комплекса эксплуатируется с 1996 года, капитальный ремонт ранее не проводился. При этом объект является одним из самых востребованных в регионе: участниками различных соревнований, проводимых в СК «Кристалл», ежегодно становятся более 30 тысяч детей и взрослых. В связи с чем губернатор Роман Бусаргин поддержал решение о поэтапном обновлении комплекса»,- подчеркнул руководитель ведомства.Отметим, что в текущем году уже был осуществлен капитальный ремонт кровли гостиницы, входящей в структуру спортивного комплекса. В настоящее время ведутся работы по устранению предписаний надзорных органов, обновлению реабилитационного центра и пищеблока столовой. До конца года запланирован ремонт раздевалок для участников соревнований.