Саратовские школьники стали активными участниками Всероссийского дня чтения

просмотров: 108

В областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина состоялось мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню чтения. Мероприятие посетили учащиеся общеобразовательных школ г. Саратова.Для учеников начальной школы был организован библиочас «Мы в гости к Пушкину спешим», в рамках которого в игровой и интерактивной форме школьников познакомили со сказками великого русского поэта и писателя.Для учащихся старших классов было подготовлено театрализованное представление «В гостях у нянюшки Арины», которое перенесло всех в детство любимого поэта, познакомило с исторической эпохой, обычаями, предметами русской старины.«Как известно, 9 октября – Всероссийский день чтения. Этот день было решено отметить по-особенному, а именно, подарить праздник тем, кто еще только делает первые шаги в овладении чтением на русском языке. И поскольку 2024 год – это год семьи и 225-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина, то мы соединили два этих события, встретив наших гостей тепло, чтобы они чувствовали себя, как дома, в своей семье, и рассказав о великом русском поэте нашим прекрасным поэтическим языком», - отметила директор областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина библиотеки Наталия Абрамова.По словам классных руководителей, посещение детской библиотеки стало для их учеников настоящим культурным событием. Они выразили благодарность руководству министерства внутренней политики и общественных отношений области, министерству культуры области и детской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина за возможность познакомиться с русской литературой и получить новые знания о культуре и традициях России.Комментируя мероприятие, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила: «9 октября во Всероссийский день чтения на площадках библиотек проходит много просветительских мероприятий, которые популяризируют чтение, русский язык, и в целом культуру нашей страны. Это прекрасная возможность вовлечь в этот увлекательный мир книг и литературы не только российских школьников, но детей иностранных граждан, которые тоже учатся в наших образовательных учреждениях. Для них посещение библиотеки играет ключевую роль в улучшении навыков коммуникации и адаптации в нашей социокультурной среде. А в целом мероприятия в таком формате способствуют объединению учащихся разных возрастов и культур».