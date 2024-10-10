Члены Окружного консультативного совета по развитию МСУ поделились опытом перехода на одноуровневую систему управления

просмотров: 122

9 октября 2024 года состоялось заседание рабочей группы «Вопросы муниципального управления, совершенствования деятельности органов местного самоуправления и их взаимодействия с иными органами публичной власти» Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления.Главная тема обсуждения – выработка дополнений и предложений к проекту федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».В мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов, министр по делам территориальных образований Саратовской области, руководитель рабочей группы Сергей Зюзин, руководители органов местного самоуправления, представители законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации округа, экспертное сообщество.Помощник полпреда Алексей Симонов поприветствовал участников заседания и обратил внимание на высокую актуальность темы. Он напомнил, что законопроект обсуждался на Окружном совете по развитию местного самоуправления в марте 2022 года, тогда предложения были поддержаны большинством регионов ПФО и направлены в Госдуму России.«Одним из самых значимых нововведений является переход на одноуровневую систему управления. В нашем округе эта работа ведется уже несколько лет. Такая модель полностью реализована в Удмуртской и Чувашской республиках, Пермском крае и Нижегородской области, частично – в Кировской области.Практика показала, что укрупнение муниципалитетов позволяет повысить оперативность решения местных вопросов, ликвидировать избыточное правовое регулирование и исключить спорные моменты, связанные с разграничением полномочий», - отметил Алексей Симонов.Помощник полпреда также подчеркнул, что одноуровневая организация местного самоуправления не должна привести к отдалению власти от жителей, снижению качества социальных услуг и уменьшению бюджетных расходов на решение вопросов локального значения.«Некоторые регионы и муниципалитеты уже перешли на эту систему, преобразив свои муниципальные районы в муниципальные округа», - отметил Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области, руководитель рабочей группы «Вопросы муниципального управления, совершенствования деятельности органов местного самоуправления и их взаимодействия с иными органами публичной власти».В ходе заседания представители регионов округа и экспертного сообщества поделились опытом перехода на одноуровневую систему местного самоуправления, а также сформировали актуальные предложения по корректировке законопроекта.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе