Участница Великой Отечественной войны отпраздновала 99-летие

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Участница Великой Отечественной войны, жительница Ртищевского района Антонина Ивановна Леонтьева отпраздновала 99-летие. Министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов передал ей персональное поздравление губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. В адрес ветерана звучали поздравления и пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия. Ветерана также пришли поздравить глава Ртищевского МР Александр Жуковский, заместитель главы Виолетта Сазанова.В 1943 году 17-летней девчонкой пришла она на работу в Летяжевский фронтовой военный госпиталь, и вскоре госпиталь выехал на фронт. Первая запись в трудовой книжке Антонины Ивановны Леонтьевой (Шаталиной): «Западный фронт. Общевойсковой эвакуационный госпиталь. Санитарка». На несколько лет боевой путь Западного фронта стал и ее личной биографией. Свой боевой путь А.И. Леонтьева начала под Воронежем в 2951 эвакогоспитале. Дорогами войны она прошла Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. День Победы Антонина Ивановна встретила в Австрии под Веной в городке Баден. За ратный подвиг она награждена медалью «За победу над Германией», медалью Жукова, знаком «Отличница санитарной службы» и др. Много наград и поощрений у А.И. Леонтьевой и за труд в мирное время.Антонина Ивановна поделилась с гостями воспоминаниями о суровых военных годах, работе в госпитале. В ее фронтовой судьбе было немало памятных встреч. Одна из них с нашим земляком, прославленным летчиком, дважды Героем Советского Союза Николаем Михайловичем Скомороховым. Раненого летчика выхаживала Антонина Ивановна в госпитале № 2951. На память осталась фотография с надписью: «Одесса. Холодная балка, апрель 1944 года». В семье бережно хранится книга «Крылья Родины» генерал-майора Николая Скоморохова, начальника Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина, с короткой дарственной надписью: «Милой Тосе с огромной благодарностью за мою жизнь». На одной из страниц книги - фотография, точно такая же, как в семейном альбоме: молоденькая, но уже седая девушка с косами, в белом халате, читает летчику газету. Была и еще одна памятная встреча на фронтовых дорогах. Антонина Ивановна была донором, сдала много своей крови для раненых. Один из них – армейский корреспондент Гурий Коган в знак благодарности подарил ей платье и посвятил свои стихи.Со своим мужем Леонтьевым Петром Степановичем она познакомилась в городе Констанце. Создали семью и прожили счастливо почти 60 лет.Несмотря на почтенный возраст, Антонина Ивановна активна, энергична, с интересом следит за событиями в стране, области и районе. Она счастливая бабушка, прабабушка и даже прапрабабушка, окружена заботой и любовью родных и близких.