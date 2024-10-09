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Балаковский ТЮЗ отмечен на IX Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег»

Новости / Культура
Балаковский ТЮЗ отмечен на IX Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег»


IX Международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег» в этом году собрал два белорусских коллектива, пять российских театров (Санкт-Петербург, Орск, Балаково, Липецк, Великие Луки и Смоленск) и труппу из Казахстана. Представлены 12 конкурсных спектаклей — русскую классику и современные пьесы.

23 сентября на большой сцене Смоленского драмтеатра имени А.С. Грибоедова был показан спектакль Балаковского театра юного зрителя имени Е.А. Лебедева «Обещание на рассвете».

Балаковский ТЮЗ одержал победу в трёх номинациях:

- «За профессиональное мастерство и сценический гротеск» — Анжелика Остапенко за роль Матери в спектакле «Обещание на рассвете».
- «За лучший актёрский ансамбль» — спектакль «Обещание на рассвете».
- «За лучший актёрский дебют на IX Международном театральном фестивале „Смоленский ковчег“» — Леонид Морозов за роль Ромена в спектакле «Обещание на рассвете».