Балаковский ТЮЗ отмечен на IX Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег»

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IX Международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег» в этом году собрал два белорусских коллектива, пять российских театров (Санкт-Петербург, Орск, Балаково, Липецк, Великие Луки и Смоленск) и труппу из Казахстана. Представлены 12 конкурсных спектаклей — русскую классику и современные пьесы.23 сентября на большой сцене Смоленского драмтеатра имени А.С. Грибоедова был показан спектакль Балаковского театра юного зрителя имени Е.А. Лебедева «Обещание на рассвете».Балаковский ТЮЗ одержал победу в трёх номинациях:- «За профессиональное мастерство и сценический гротеск» — Анжелика Остапенко за роль Матери в спектакле «Обещание на рассвете».- «За лучший актёрский ансамбль» — спектакль «Обещание на рассвете».- «За лучший актёрский дебют на IX Международном театральном фестивале „Смоленский ковчег“» — Леонид Морозов за роль Ромена в спектакле «Обещание на рассвете».