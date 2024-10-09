9 октября 2024 СРЕДА
Новости
14:16 | 09 октября
Балаковский ТЮЗ отмечен на IX Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег»
12:18 | 09 октября
На столичной выставке презентовали туристические трейлеры из Саратова
10:41 | 09 октября
По региональной программе обновили инфраструктуру детских учреждений Федоровского района
09:08 | 09 октября
В Саратове прошло патриотическое мероприятие
20:44 | 08 октября
В Петровском районе состоялась традиционная военно-спортивная игра "Казачий сполох"
17:30 | 08 октября
Антидроновые пончо, маскировочные сети и балаклавы: социозащитные учреждения продолжают оказывать помощь фронту
17:10 | 08 октября
Танкист на СВО: Мы идем в бой самые первые
13:18 | 08 октября
Многодетная семья развивает бренд одежды с поддержкой государства
12:05 | 08 октября
«Добровольцы – детям»: социозащитные учреждения поддержали всероссийскую акцию
11:30 | 08 октября
В Нижнем Новгороде подвели итоги X окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На столичной выставке презентовали туристические трейлеры из Саратова

Новости
На столичной выставке презентовали туристические трейлеры из Саратова


Саратовская область представила франшизы на выставке «Franch Camp IV» в Москве.

При поддержке регионального Центра «Мой бизнес» в форуме приняли участие саратовские компании - «Smart Camper» - занимается производством автодомов, а также ООО «Засор-мастер» - занимается сантехническими работами.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», напомнили в областном минэкономе.

Предприниматели получили возможность бесплатно презентовать свою продукцию на выставке, которая проводилась в рамках форума, и посетить мероприятия «Недели франчайзинга» - главного события года в сфере франчайзинга для предпринимателей, инвесторов и владельцев франшиз.

«Компания «Smart Camper» занимается производством туристических трейлеров. Мы активно продвигаем нашу франшизу. На данный момент у нас уже есть 12 партнеров на территории России и Казахстана. При поддержке Центра «Мой бизнес» мы приняли участие в выставке франшиз. Очень понравилась организация мероприятия, количество участников выставки. Выступало очень много интересных спикеров. Наш стенд привлек внимание многих посетителей. На выставке мы обменялись контактами более чем с 15 заинтересованными клиентами», - поделился впечатлениями генеральный директор компании Денис Ермилов.

Участие в форуме стало для саратовских предпринимателей отличной возможностью рассказать о своей франшизе на всероссийской площадке, установить связи с потенциальными партнерами и инвесторами, а также получить новые знания, которые помогут в дальнейшем развитии бизнеса.