На столичной выставке презентовали туристические трейлеры из Саратова

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Саратовская область представила франшизы на выставке «Franch Camp IV» в Москве.При поддержке регионального Центра «Мой бизнес» в форуме приняли участие саратовские компании - «Smart Camper» - занимается производством автодомов, а также ООО «Засор-мастер» - занимается сантехническими работами.Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», напомнили в областном минэкономе.Предприниматели получили возможность бесплатно презентовать свою продукцию на выставке, которая проводилась в рамках форума, и посетить мероприятия «Недели франчайзинга» - главного события года в сфере франчайзинга для предпринимателей, инвесторов и владельцев франшиз.«Компания «Smart Camper» занимается производством туристических трейлеров. Мы активно продвигаем нашу франшизу. На данный момент у нас уже есть 12 партнеров на территории России и Казахстана. При поддержке Центра «Мой бизнес» мы приняли участие в выставке франшиз. Очень понравилась организация мероприятия, количество участников выставки. Выступало очень много интересных спикеров. Наш стенд привлек внимание многих посетителей. На выставке мы обменялись контактами более чем с 15 заинтересованными клиентами», - поделился впечатлениями генеральный директор компании Денис Ермилов.Участие в форуме стало для саратовских предпринимателей отличной возможностью рассказать о своей франшизе на всероссийской площадке, установить связи с потенциальными партнерами и инвесторами, а также получить новые знания, которые помогут в дальнейшем развитии бизнеса.