По региональной программе обновили инфраструктуру детских учреждений Федоровского района

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В 2024 году в Федоровском районе по региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, отремонтировали спортивный зал школы с. Еруслан.В спортзале сделали современный ремонт: заменили освещение, постелили высококачественное резиновое покрытие, оштукатурили стены, появились новые окна и двери.«Дети с удовольствием занимаются спортом в светлом, уютном помещении. Проводим различного рода соревнования, функционируют спортивные секции для всех классов. Кроме того, по вечерам в зал приходят с пользой провести время взрослые и бывшие ученики нашей школы, играют в волейбол и баскетбол», – отметила директор учреждения Анна Бабенкова.Для маленьких воспитанников детского сада села Федоровка повара готовят вкусные обеды теперь на новой кухне. В рамках программы здесь удалось установить новые окна и двери, положить красивый кафель на стены и полы. Особой радостью для поваров стала замена оборудования и электропроводки.Во втором корпусе школы №1 им. З.К. Пряхиной появился современный музей с настоящими витринами. Школьники активно участвуют в патриотических мероприятиях, а также совместно с педагогами продумывают новые музейные экспонаты.«Всегда интересно знать историю своей страны и своего родного края, а в школьном музее намного интереснее проводить уроки и видеть экспонаты того времени своими глазами», – рассказали ученики.По инициативе губернатора в региональных программах в этом году приняли участие: 201 детский сад, 102 школы, 50 учреждений дополнительного образования, а также 100 школьных музеев и 100 спортзалов.