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В Саратове прошло патриотическое мероприятие

Новости
На площадке кинотеатра «Победа» в Саратове состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное к памятной дате – Дню женских авиационных полков, сформированных под руководством Марины Расковой.
В Саратове прошло патриотическое мероприятие

Организаторами мероприятия выступили министерство внутренней политики и общественных отношений области, Средневолжский филиал ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», совместно с Саратовским областным советом ветеранов.

В Саратове прошло патриотическое мероприятие

О том, каким был путь в небо Марины Расковой, как готовились защищать нашу страну будущие лётчицы полков, созданных под её руководством, учащимся образовательных организаций области рассказала Герой Труда Российской Федерации, заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Корнилова.

Первый заместитель председателя областной организации Всероссийской общественной организации (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Усков рассказал молодёжи о непосредственном участии наших земляков в формировании  женских авиационных полков и о боевом пути каждого из них.

С особой теплотой собравшиеся восприняли выступление ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Евгения Ильича Федяева, лично общавшегося с Мариной Расковой. После выступления ветеранов курсант первого курса Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации в торжественной обстановке вручил Евгению Ильичу 40-й том Книги Памяти Саратовской области.

После минуты молчания в память о погибших участниках Великой Отечественной войны, участники мероприятия посмотрели фильм «Не женское дело», посвящённый бойцам женских авиационных полков.

В фойе кинотеатра большой интерес у участников памятного мероприятия вызвала выставка моделей самолётов, организованная педагогом-организатором Областного центра экологии, краеведения и туризма Вячеславом Комаревцевым и его соратником в работе по сохранению истории авиации на территории Саратовской области Денисом Коротковым, а также военно-патриотическим объединением «Энгельсский центр «Поиск» под руководством Валерия Ковляра.

Памятная дата «День женских авиационных полков, сформированных под руководством Марины Расковой» установлена Законом Саратовской области от 03 июля 2019 года №66-ЗСО и отмечается ежегодно 8 октября.

Именно 8 октября в 1941 году был подписан приказ народного комиссара обороны СССР Иосифа Виссарионовича Сталина №0099, которым предписывалось в целях использования женских летно-технических кадров в составе ВВС Рабоче-Крестьянской Красной Армии к 1 декабря 1941 года сформировать три полка.

Вклад женских авиационных полков, сформированных под руководством Марины Расковой, оценивается не только десятками тысяч боевых вылетов, но и самим фактом беспримерного мужества и героизма наших женщин. Их блистательные подвиги увековечены в истории России: 29 женщин удостоены звания Героя Советского Союза, четверо - Героя России, одна - Героя Казахстана.