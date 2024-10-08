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12:05 | 08 октября
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В Нижнем Новгороде подвели итоги X окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт»
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В Саратове прошли профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции
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В Петровском районе состоялась традиционная военно-спортивная игра "Казачий сполох"

Новости
В Петровском районе состоялась традиционная военно-спортивная игра "Казачий сполох"


В лесном массиве около Белого озера прошла военно-спортивная игра «Казачий сполох».

В Петровском районе состоялась традиционная военно-спортивная игра "Казачий сполох"

Состязания, посвящённые Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, провели казаки Петровского станичного казачьего общества под руководством члена Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району, атамана Александра Каргина, в состав судейской коллегии под председательством председателя Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Игоря Душутина вошли студенты Петровского аграрно-технологического техникума, педагог-организатор детско-юношеского Центра Юлия Матюхина.

В Петровском районе состоялась традиционная военно-спортивная игра "Казачий сполох"

В игре участвовали пять команд - представители местного отделения «Движения первых», ученики СОШ №3 и СОШ №8 города Петровска, казачьего поискового отряда «Пластун» из Саратова.

В Петровском районе состоялась традиционная военно-спортивная игра "Казачий сполох"

В командном и личном зачётах подростки провели разборку и сборку автомата Калашникова, определили лучших в стрельбе из автомата для страйкбола и из пневматической винтовки, в установке палатки, метании ножей и гранат.
Победителей и призёров состязаний, а также сильнейших участников наградили грамотами и сувенирами.

В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области