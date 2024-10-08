Антидроновые пончо, маскировочные сети и балаклавы: социозащитные учреждения продолжают оказывать помощь фронту

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Социозащитные учреждения Саратовской области продолжают помогать участникам специальной военной операции. Добровольцы и сотрудники создают своими руками по-настоящему полезные вещи для фронта: маскировочные сетки, окопные свечи, сухие души, андидроновые одеяла и пончо, тактические сидения и многое другое.Плетением маскировочных сетей занимается как старшее поколение, так и юные добровольцы. Жители Адоевщинского дома-интерната на сегодняшний день сплели 25 средств защиты и обучают этому навыку других: волонтеров-школьников, представителей общественных и добровольческих организаций.Изготовлением сетей также занимаются «серебряные» волонтеры из центра соцобслуживания Саратова. Их заботливыми руками уже сплетено 17 сетей. 11 сетей для фронта изготовили жители и сотрудники Энгельсского дома-интерната. В мастерских учреждения не останавливается работа, к изготовлению ежедневно присоединяются все новые участники.Защитные пончо и одеяла, отражающие тепло, шьют волонтеры из Красноармейского района. Принцип работы таких изделий напоминает плащ-невидимку. Укрывшись им, боец будет незаметен для дронов и тепловизоров за счет вшитого в изделие фольгированного двухстороннего термоматериала.Не остались в стороне и начинающие мастера из Саратовского комплекс-интерната профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На занятиях ребята шьют балаклавы и флисовые подшлемники для бойцов. В этом году юные мастера уже сшили больше 250 изделий и отправили их на фронт.В Новобурасском районе в «Доброцентре» каждый вторник пенсионеры собирают комплекты сухого душа. Свое волонтерское объединение они назвали «Пчелки». Вместе с «пчелками» также трудятся представители общественной организации «СВОИ Новобурасского района». Общими усилиями они еженедельно изготавливают свыше 300 комплектов сухого душа.«Помощь фронту объединяет разные поколения. Наши учреждения предоставляют все возможности – от площадок для проведения различных мероприятий до необходимых материалов. Отдельные слова благодарности за вклад в общее дело «серебряным» волонтерам, которые своим неравнодушием и желанием помочь показывают хороший пример школьникам и студентам», – рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.