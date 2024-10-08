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Танкист на СВО: Мы идем в бой самые первые

Новости
Танкист на СВО: Мы идем в бой самые первые




Саратовец, командир танкового взвода с самого начала принимает участие в Специальной военной операции. «Вольская жизнь» пообщалась с нашим земляком, активным участником боевых действий.

— В марте 2022 года нас отправили в Луганскую Народную Республику, но за время службы успели побывать практически на всех направлениях, — рассказывает Максим М. — В бой идем самые первые, ведь основная задача нашего взвода — доставить пехоту на позиции. И если не идем мы, значит, не идет никто.

Случалось много моментов, к которым жизнь нас не готовила. Научились быстро ремонтировать технику, вплоть до замены пушки, которая в обычное время выполняется только на заводе.

Сейчас в ряды российских военнослужащих приходит немало добровольцев, отмечает саратовец.

За время боевой службы Максим М. награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Суворова, медалью «За заслуги перед ДНР» 3 степени с мечами, а в сентябре он был отмечен еще одним орденом — «Честь и мужество». Недавно депутаты Вольского муниципального Собрания направили ходатайство в Минобороны РФ о присвоении офицеру звания Героя России.