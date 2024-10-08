Многодетная семья развивает бренд одежды с поддержкой государства

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Самозанятая Марина Некрасова вместе с семьей занимается созданием вязаной одежды из кашемира и шерсти.Господдержка в развитии семейной мастерской оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«Вязанию научили меня мои бабушки, они вязали спицами и крючком. Я очень люблю процесс создания вещи. Сначала вязала для семьи и знакомых, затем, благодаря рекомендациям, число клиентов увеличилось. В 2020 году пришла к машинному вязанию. Я очень ответственный человек и всегда уверена в качестве вещи, так как вяжу сама при помощи бытовой вязальной машины. В работе предпочитаю использовать кашемир и меринос», - рассказывает Марина Некрасова.«Наша семья многодетная — у нас супругом есть дочь и два сына, поэтому символична цифра «пять» в названии бренда. В вязание вовлечена вся семья, ведь даже разматывание пряжи очень важный процесс», - делится создатель мастерской.В прошлом году через социальные сети Марина Некрасова узнала о Палате ремесел Саратовской области и это оказало значимое влияние на развитие бизнеса. В настоящее время уже подана заявка на регистрацию товарного знака. Также продукция семейной мастерской представляется на региональных, всероссийских и международных выставках и ярмарках, содействие по участию в которых оказывает Палата ремесел.Два года подряд самозанятая принимает участие в фестивале «Палитра ремесел» на площадке «Инновация», демонстрируя коллекции свитеров и процесс их создания с использованием вязальной машины. Также с успехом представляет свои коллекции в рамках показов мод.При поддержке Палаты ремесел Марина Некрасова принимала участие в международной выставке «Ладья. Зимняя сказка» в Москве. В результате было принято большое количество заказов. Покупатели отметили высокое качество изделий - кардиганов, платьев, свитеров и аксессуаров.В сентябре этого года продукция была представлена на международной выставке «Presentica 2024» в Москве.«Сейчас в основном работаем по рекомендациям или принимаем участие в ярмарках и выставках. Важной составляющей процесса реализации являются крупные выставки за пределами нашей области», - отмечает самозанятая.Кроме того, Марина Некрасова стала финалистом регионального конкурса «Ремесленник года 2023» в номинации «Изготовление современной авторской одежды».