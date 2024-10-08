«Добровольцы – детям»: социозащитные учреждения поддержали всероссийскую акцию

просмотров: 183

В социозащитных учреждениях Саратовской области, работающих с семьей и детьми, подвели предварительные итоги участия в XIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям».Ее главная цель – содействие развитию добровольческих инициатив, в том числе детских, по оказанию помощи и поддержки детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пожилым людям, нуждающимся во внимании и уходе, а также участникам специальной военной операции и членам их семей.Традиционно акция проводится по следующим направлениям: «Помощь другу», «Помогаем всей семьёй», «Забота в каждый дом» «Школа добра», «Связь поколений», «От сердца к сердцу», «Для СВОих», «Выбираем профессию».Уже не первый год в ней участвуют воспитанники социально-реабилитационного центра «Возвращение». В этом году 129 ребят познакомились с современным рынком труда и прошли начальное обучение по востребованным направлениям благодаря участию в проекте «Выбираем профессию».Для подростков были организованы профориентационные экскурсии на предприятия и организации города, а также обучающие курсы парикмахерского искусства и компьютерной грамотности. На данный момент обучение парикмахерскому делу уже успешно прошли четыре воспитанницы центра, а еще пять ребят приступили к занятиям с сентября этого года.Стоит отметить, что начинающие мастера не только осваивают необходимую теоретическую базу, но и успешно проходят производственную практику в салонах парикмахерского искусства, участвуют в мастер-классах и проводят благотворительные акции. Так, например, выпускницы курсов подарили новые стильные прически жителям Саратовского дома-интерната. Пенсионеры были очень рады новым модным образам, а главное – общению с молодежью.Еще одно направление профориентации связано с изучением компьютерных технологий. Для ребят в центре был оборудован современный компьютерный класс со специальными обучающими программами. Занятия проходили в индивидуальном формате с личным преподавателем.В социально-реабилитационном центре «Волжанка» в этом году юные добровольцы вместе с педагогами активно помогали фронту и сами делали окопные свечи, так необходимые участникам специальной военной операции. На данный момент волонтеры изготовили уже 100 свечей. Также дети отправляют на фронт трогательные письма защитникам Родины, открытки к праздникам и свои рисунки и поделки, напоминающие солдатам о Родине и тех, кто ждет их возвращения домой.Участниками всероссийской акции стали и ребята из Балашовского центра «Семья». В рамках инициативы «От сердца к сердцу» дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, получили к началу учебного года необходимую благотворительную помощь.«Этот проект имеет огромную созидательную силу, объединяя поколения и находя общие точки соприкосновения. Важно, что мы не только вовлекаем ребят в волонтерскую деятельность, но и даем возможность всем неравнодушным людям, общественным, добровольческим и некоммерческим организациям проявить себя в добрых делах. Как показывает практика, наша совместная работа всегда дает очень хороший и позитивный результат», - отметила заместитель министра Светлана Савочкина.