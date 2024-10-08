В Нижнем Новгороде подвели итоги X окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт»

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Юбилейный слет собрал 209 поисковиков из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Ребята в течение нескольких дней принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью.Все поисковые отряды продемонстрировали свои знания в области топографии, навыки архивного поиска и оказания первой помощи. Команды также приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах. На территории Нижегородского Кремля была организована экспозиция, на которой поисковики представили экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные в рамках экспедиций 2024 года.В торжественном закрытии слёта «Никто не забыт» принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.«Этот проект мы реализуем уже 10 лет. Наверное, это одна из лучших практик формирования гражданской патриотической позиции молодежи. Учитывая, что это люди, которые занимаются поиском бойцов и командиров Великой Отечественной войны, ни у кого из них в настоящее время, когда наша страна проводит специальную военную операцию, не возникает сомнения в необходимости такой работы», - отметил он.Все победители и призеры слёта поисковых отрядов награждены дипломами полномочного представителя Президента России в Приволжского федерального округа Игоря Комарова и ценными подарками.