В Нижнем Новгороде подвели итоги X окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт»
Юбилейный слет собрал 209 поисковиков из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Ребята в течение нескольких дней принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью.
Все поисковые отряды продемонстрировали свои знания в области топографии, навыки архивного поиска и оказания первой помощи. Команды также приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах. На территории Нижегородского Кремля была организована экспозиция, на которой поисковики представили экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные в рамках экспедиций 2024 года.
В торжественном закрытии слёта «Никто не забыт» принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
«Этот проект мы реализуем уже 10 лет. Наверное, это одна из лучших практик формирования гражданской патриотической позиции молодежи. Учитывая, что это люди, которые занимаются поиском бойцов и командиров Великой Отечественной войны, ни у кого из них в настоящее время, когда наша страна проводит специальную военную операцию, не возникает сомнения в необходимости такой работы», - отметил он.
Все победители и призеры слёта поисковых отрядов награждены дипломами полномочного представителя Президента России в Приволжского федерального округа Игоря Комарова и ценными подарками.