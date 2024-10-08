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В семье Маркеловых, награжденной орденом «Родительская слава», воспитывается 10 детей

Новости
В семье Маркеловых, награжденной орденом «Родительская слава», воспитывается 10 детей


В Год семьи многодетная семья Маркеловых из Саратова отмечена орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Роман и Татьяна являются родителями 10 детей, младшему из которых 4 года, а самой старшей дочери сейчас 23 года, и она сама уже стала мамой – сейчас находится в ожидании третьего малыша.

Все без исключения члены этой большой семьи ведут здоровый образ жизни, имеют множество интересных увлечений и хобби. Родители уделяют большое внимание духовному и нравственному развитию своих детей, стремятся воспитывать их в традиционных ценностях, прививая такие важные качества как милосердие и сострадание, чувство ответственности и долга, а также искреннее уважение и любовь к своей Родине.

«Для наших семей многодетность – это традиция. У родителей Романа – пятеро детей. Семьи бабушек и дедушек были многодетными, шесть и восемь детей. Поэтому мы сразу договорились, что деток у нас будет много. Семья – это, в первую очередь, про любовь и веру, про бескорыстие и умение прощать, про полное доверие и взаимопонимание. Безусловно, эта награда для нас очень важна, ведь она еще раз подтверждает, что государство ставит многодетные семьи в приоритет. Хотелось бы еще сказать слова благодарности нашим медикам за их талант и внимание. Сопровождение беременных женщин, качество медицинских обследований сейчас действительно достигло очень высокого уровня»», – отметила многодетная мама Татьяна Маркелова.

По профессии Татьяна – младший воспитатель дошкольной семейной группы. Принимает участие в различных творческих конкурсах, семинарах и благотворительных акциях. За свои профессиональные успехи и достижения в воспитании собственных детей неоднократно награждалась благодарственными письмами и грамотами.

Глава большой семьи Роман Викторович также активно участвует в жизни семьи и воспитании своих детей. Вместе с папой дети активно занимаются спортом, учатся резьбе по дереву, осваивают электротехнику и другие не менее полезные навыки. Дети знают, что папа очень гордится их успехами и победами, а еще всегда поддержит в любом деле и даст нужный совет.

Весь жизненный уклад Маркеловых строится в соответствии с православными ценностями, и вера в этой семье является определяющим фактором. Примечательно, что своих детей Роман и Татьяна назвали в честь святых разных эпох. Есть и очень редкие ветхозаветные имена, такие как Иаков, Есфирь, Эммануил, Вирсавия, Евника, Самуил. Кроме того, родителей радуют Эмили, Тимофей, Тихон и Добрыня.