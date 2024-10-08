В Саратове прошли профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции

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Сотрудниками 451 военного следственного отдела Следственного комитета России на территории г. Саратов проведен межведомственный рейд с участием сотрудников МВД России по Саратовской области, Госавтоинспекции, военной полиции и военного комиссариата.В ходе рейда в местах массового скопления мигрантов проверено исполнение требований законодательства РФ по воинскому учету среди иностранных граждан, получивших гражданство, а также проведены профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции.В ходе рейда проверены более 200 человек, в том числе иностранные и натурализованные граждане. Из них 30 человек получили гражданство России, но не встали на воинский учет. Им вручены повестки в соответствующие военкоматы для постановок на воинский учет.В отношении поставленных на учет граждан в соответствии с действующим законодательством РФ в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о призыве на военную службу.Военный следственный отдел СК России по Саратовскому гарнизону