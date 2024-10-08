8 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
20:44 | 08 октября
В Петровском районе состоялась традиционная военно-спортивная игра "Казачий сполох"
17:30 | 08 октября
Антидроновые пончо, маскировочные сети и балаклавы: социозащитные учреждения продолжают оказывать помощь фронту
17:10 | 08 октября
Танкист на СВО: Мы идем в бой самые первые
13:18 | 08 октября
Многодетная семья развивает бренд одежды с поддержкой государства
12:05 | 08 октября
«Добровольцы – детям»: социозащитные учреждения поддержали всероссийскую акцию
11:30 | 08 октября
В Нижнем Новгороде подвели итоги X окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт»
11:00 | 08 октября
В семье Маркеловых, награжденной орденом «Родительская слава», воспитывается 10 детей
10:00 | 08 октября
В Саратове прошли профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции
09:00 | 08 октября
Жители региона могут принять участие в акции по поддержке военнослужащих
18:50 | 07 октября
В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове прошли профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции

Новости
В Саратове прошли профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции


Сотрудниками 451 военного следственного отдела Следственного комитета России на территории г. Саратов проведен межведомственный рейд с участием сотрудников МВД России по Саратовской области, Госавтоинспекции, военной полиции и военного комиссариата.

В ходе рейда в местах массового скопления мигрантов проверено исполнение требований законодательства РФ по воинскому учету среди иностранных граждан, получивших гражданство, а также проведены профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции.

В ходе рейда проверены более 200 человек, в том числе иностранные и натурализованные граждане. Из них 30 человек получили гражданство России, но не встали на воинский учет. Им вручены повестки в соответствующие военкоматы для постановок на воинский учет.

В отношении поставленных на учет граждан в соответствии с действующим законодательством РФ в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о призыве на военную службу.

Военный следственный отдел СК России по Саратовскому гарнизону