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Жители региона могут принять участие в акции по поддержке военнослужащих

Новости
Жители региона могут принять участие в акции по поддержке военнослужащих


Совместно с Народным Фронтом в рамках проекта "Все для Победы!" Минстрой России проводит акцию Сбор "Умный город".

Регионы России ведут системную работу по поддержке военнослужащих и их семей. При этом силовые подразделения ДНР и ЛНР, участвующие в боевых действиях на протяжении 8 лет, нуждаются в общей дополнительной поддержке.

В рамках акции жители Саратовской области могут принести в отделение Народного фронта или помочь приобрести для бойцов ЛДНР: квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, бронежилеты, защитные шлемы, генераторы, маскировочные сети, тактические аптечки, рюкзаки. Воспользовавшись QR-кодом, можно направить любую сумму пожертвования.

Акция проводится до 10 декабря.

Подробнее по ссылке: https://pobeda.onf.ru/requirements/umniygorod