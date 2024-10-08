8 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:50 | 07 октября
В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона
18:00 | 07 октября
В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»
17:02 | 07 октября
83% опрошенных жителей заметили улучшения на областных дорогах
17:00 | 07 октября
Саратовские самовары получили премию
16:42 | 07 октября
Для обеспечения льготной категории граждан инсулином будут выделены 100 млн рублей
16:04 | 07 октября
В Дергачах по нацпроекту появился мемориальный комплекс
15:24 | 07 октября
Технологии и сотрудничество: третий SKOLKOVO Women’s Forum состоялся в Москве
15:00 | 07 октября
По региональной программе в области продолжается ремонт тротуаров
14:00 | 07 октября
В муниципалитетах области продолжаются осенние субботники
13:37 | 07 октября
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В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона

Новости
9 - 12 октября 2024 года в Саратове пройдёт XIII Международная научнo-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области».


Под культурным наследием понимается весь пласт творческой мысли, проявляющийся во всех видах искусства прошлого, настоящего и будущего.

Организаторы: Факультет искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский филиал РОСИЗО.

Программа включает в себя много интересных и ярких событий:
Пленарное заседание - 9 октября, 12.00, актовый зал Х корпус СГУ имени Н.Г. Чернышевского».
Секции по различным направлениям работы.
Выставки.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Читая послания улиц».
Историко-культурная экспедиция по Саратовской области.

Вход в качестве слушателя свободный, но при обязательном предъявлении паспорта или удостоверения личности.