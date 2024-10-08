В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона
9 - 12 октября 2024 года в Саратове пройдёт XIII Международная научнo-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области».
Под культурным наследием понимается весь пласт творческой мысли, проявляющийся во всех видах искусства прошлого, настоящего и будущего.
Организаторы: Факультет искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский филиал РОСИЗО.
Программа включает в себя много интересных и ярких событий:
Пленарное заседание - 9 октября, 12.00, актовый зал Х корпус СГУ имени Н.Г. Чернышевского».
Секции по различным направлениям работы.
Выставки.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Читая послания улиц».
Историко-культурная экспедиция по Саратовской области.
Вход в качестве слушателя свободный, но при обязательном предъявлении паспорта или удостоверения личности.
Под культурным наследием понимается весь пласт творческой мысли, проявляющийся во всех видах искусства прошлого, настоящего и будущего.
Организаторы: Факультет искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский филиал РОСИЗО.
Программа включает в себя много интересных и ярких событий:
Пленарное заседание - 9 октября, 12.00, актовый зал Х корпус СГУ имени Н.Г. Чернышевского».
Секции по различным направлениям работы.
Выставки.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Читая послания улиц».
Историко-культурная экспедиция по Саратовской области.
Вход в качестве слушателя свободный, но при обязательном предъявлении паспорта или удостоверения личности.