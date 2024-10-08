В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона

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Под культурным наследием понимается весь пласт творческой мысли, проявляющийся во всех видах искусства прошлого, настоящего и будущего.Организаторы: Факультет искусств Педагогического института СГУ имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский филиал РОСИЗО.Программа включает в себя много интересных и ярких событий:Пленарное заседание - 9 октября, 12.00, актовый зал Х корпус СГУ имени Н.Г. Чернышевского».Секции по различным направлениям работы.Выставки.Автобусно-пешеходная экскурсия «Читая послания улиц».Историко-культурная экспедиция по Саратовской области.Вход в качестве слушателя свободный, но при обязательном предъявлении паспорта или удостоверения личности.