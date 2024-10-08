Для обеспечения льготной категории граждан инсулином будут выделены 100 млн рублей
Губернатор Роман Бусаргин поручил дополнительно выделить порядка 100 млн рублей на обеспечение льготной категории граждан инсулином. Данный вопрос обсуждался на еженедельном постоянно действующем совещании. Средства позволят полностью закрыть текущую потребность.
«Люди не должны сидеть в ожидании жизненно необходимых препаратов. Сейчас нужно определить, какая есть потребность в таких лекарствах. Выйдем с инициативой о выделении средств на ближайшем заседании думы», - подчеркнул глава региона, обращаясь к министру здравоохранения.
«Люди не должны сидеть в ожидании жизненно необходимых препаратов. Сейчас нужно определить, какая есть потребность в таких лекарствах. Выйдем с инициативой о выделении средств на ближайшем заседании думы», - подчеркнул глава региона, обращаясь к министру здравоохранения.