Для обеспечения льготной категории граждан инсулином будут выделены 100 млн рублей

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«Люди не должны сидеть в ожидании жизненно необходимых препаратов. Сейчас нужно определить, какая есть потребность в таких лекарствах. Выйдем с инициативой о выделении средств на ближайшем заседании думы», - подчеркнул глава региона, обращаясь к министру здравоохранения.