Для 24 тысяч саратовчанок обновили женскую консультацию

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Завершился ремонт помещений женской консультации Саратовской городской поликлиники №20.Ремонтно-строительные и электромонтажные работы в операционной, кабинетах, коридоре, туалетной комнате для пациентов выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком. Также полностью заменили отопительную систему в операционной, подвели новые трубы горячего и холодного водоснабжения ко всем помещениям женской консультации, сделали промывку всей отопительной системы. Отремонтированные помещения получились светлые и комфортные для пребывания пациенток и сотрудников.«В женской консультации городской поликлиники №20 в настоящее время наблюдаются более 24 тысяч жительниц Волжского района Саратова. Здесь наблюдают за беременными, проводят ультразвуковые исследования, фетомониторирование, малые гинекологические операции, работает дневной стационар. Самое главное для нас, чтобы наши пациенты получали медицинскую помощь в полном объеме и в комфортных условиях. Пациенты и сотрудники с нетерпением ждали обновленные помещения», — отметил главный врач поликлиники Дмитрий Кедров.Средства на ремонт женских консультаций выделены в рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.