Представители общественных организаций и органов власти провели совместный профилактический рейд

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Представители общественных организаций и органов власти в рамках профилактической работы по пресечению правонарушений, противоправных и деструктивных действий, провели мониторинг мест массового пребывания молодежи, расположенных на проспекте Столыпина в Саратове.В мероприятии приняли участие представители министерства внутренней политики и общественных отношений области, Центра по противодействию экстремизму и подразделений охраны общественного порядка ГУ МВД России по Саратовской области, члены Общественной палаты области, Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при Губернаторе Саратовской области и руководители национально-культурных организаций.Основные темы разъяснительных бесед с молодежью были направлены на воспитание взаимоуважительных и доброжелательных отношений между представителями различных национальностей.Полномочный представитель Главы Республики Ингушетия в Саратовой области Исса Таршхоев отметил: «Представители общественных и национально-культурных организаций области выступают в качестве связующего звена в проведении разъяснительной и профилактической работы с молодежью, в особенности с той категорией, которая приезжает на обучение из стран Ближнего зарубежья и регионов Северо-кавказского федерального округа».Практика проведения совместных профилактических рейдов в местах массового пребывания молодёжи Саратова будет продолжена.