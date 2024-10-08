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В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

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В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»


В селе Вязовка прошла районная военно-спортивная игра "Зарница", в которой приняла участие 21 школьная команда района. Это мероприятие стало настоящим праздником для молодежи и продемонстрировало высокий уровень подготовки и командного духа участников.

Состязания длились шесть часов и завершились захватом знамени, что стало кульминацией игры.

В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

В группах победителями стали:
- 1 место (группа «А») — команда села Карамышка
- 1 место (группа «Б») — команда школы села Кувыка

В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

Капитаны команд получили заветные Кубки победителей.

2 место заняла команда Татищевского лицея (группа «А») и команда школы села Сокур (группа «Б»); 3 место - команда школы села Вязовка (группа «А») и команда школы села Большая Федоровка (группа «Б»).

Все участники были награждены грамотами и памятными подарками.