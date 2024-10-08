83% опрошенных жителей заметили улучшения на областных дорогах

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В группе «Дороги Саратовской области», посвященной реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе, и на платформе обратной связи (портал «Госуслуги») специалисты областного Минтранса провели опрос. Жителей просили ответить: «Заметны ли вам улучшения на дорогах?»Кроме того, опрос на своих страницах в соцсети Вконтакте опубликовали администрации районов и паблики.Почти 25% жителей отметили, что дороги стали качественнее и доступнее. Это второй по популярности вариант ответа. Самым популярным оказался: «Дороги приводят в порядок, но требуется больше». За него проголосовали почти 59% респондентов. А вот 17% опрошенных заявили, что улучшений не заметили.В комментариях жители отметили, что дороги становятся лучше, но на некоторых участках отсутствует разметка. Так, например, на участке федеральной трассы «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». Специалисты ответили, что работы будут проведены до конца октября.Отметим, что всего в этом году в нормативное состояние будет приведено свыше 530 км дорог. Из них по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, 190 км; в рамках госпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий» – 33,6 км; за счет субсидии из областного дорожного фонда бюджетам сельских поселений – 310,5 км.Кроме того, в рамках дорожного нацпроекта будут завершены работы на шести мостах и путепроводах.В текущем году объем финансирования мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составляет – 7 млрд 281 млн рублей, из которых почти 2,5 млрд – средства федерального бюджета и 4 млрд 783 млн рублей – областного.