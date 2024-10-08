Саратовские самовары получили премию

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Каталог «Самовары. Коллекция из собрания Саратовского областного музея краеведения» стал лауреатом Премии имени И.Е. ЗабелинаИзданный Саратовским областным музеем краеведения иллюстрированный каталог «Самовары. Коллекция из собрания Саратовского областного музея краеведения» стал лауреатом Премии имени И.Е. Забелина за 2023 год.По итогам голосования Ученого совета Государственного исторического музея автор каталога Наталья Шумейко заняла второе место. Присуждение престижной премии является признанием ее многолетней работы по изучению и атрибуции музейной коллекции.Издание каталога – это результат труда многих сотрудников музея и «Мастерской Кашанин-А», разработавшей его дизайн.За последние три года издания Саратовского областного музея краеведения трижды становились лауреатами Премии имени И.Е. Забелина.