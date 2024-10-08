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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Саратовские самовары получили премию

Новости / Культура



Каталог «Самовары. Коллекция из собрания Саратовского областного музея краеведения» стал лауреатом Премии имени И.Е. Забелина

Изданный Саратовским областным музеем краеведения иллюстрированный каталог «Самовары. Коллекция из собрания Саратовского областного музея краеведения» стал лауреатом Премии имени И.Е. Забелина за 2023 год.

По итогам голосования Ученого совета Государственного исторического музея автор каталога Наталья Шумейко заняла второе место. Присуждение престижной премии является признанием ее многолетней работы по изучению и атрибуции музейной коллекции.

Издание каталога – это результат труда многих сотрудников музея и «Мастерской Кашанин-А», разработавшей его дизайн.

За последние три года издания Саратовского областного музея краеведения трижды становились лауреатами Премии имени И.Е. Забелина.