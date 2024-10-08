Ремонт областных дорог в Энгельсе подрядчик планирует завершить к середине ноября

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Общая протяженность объектов ремонта - почти четыре км. Одна из дорог проходит по улицам Комсомольская, Полиграфическая, Студенческая. Это крупная магистраль, которая ведет к федеральной трассе «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград».Дорога проходит через такие значимые объекты, как МОУ СОШ № 19, Энгельсская городская больница №2, Онкодиспансер, городской стадион и другие.Второй объект протяженностью 250 м находится на автодороге по улицам Лесозаводская, Степная, Советская, просп. Фридриха Энгельса, просп. Строителей. Это участок кольцевой развязки «Шар».Подрядчик частично выполнил фрезерование старого дорожного покрытия, демонтировал бордюрный камень. Из-за интенсивности движения на этих участках дороги работы ведутся в вечернее и ночное время, чтобы не создавать неудобства жителям днем.Стоимость работ - более 170 млн рублей. Согласно контракту, работы должны быть завершены в следующем году, однако подрядчик планирует отремонтировать все объекты к середине ноября.На областной уровень указанные дороги были переданы по инициативе губернатора Романа Бусаргина.