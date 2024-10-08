В Дергачах по нацпроекту появился мемориальный комплекс

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В рабочем посёлке Дергачи завершено благоустройство территории вблизи дома № 79 по улице Комсомольская и памятника "Памятные знаки воинам-интернационалистам Саратовской области Дергачевского района". Работы проводились в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.Данные территории выбрали жители во время Всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2023 году."Для активного отдыха жителей в рабочем посёлке Дергачи установили универсальную спортивную площадку со скейт-парком. Для детей смонтирован игровой комплекс, уложено безопасное покрытие, установлены малые архитектурные формы. Также проведено благоустройство памятника "Памятный знак воинам-интернационалистам Дергачевского района Саратовской области ". Установлены стела "Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", мемориал памяти погибших участников СВО. Дорожки к мемориальному комплексу выложены брусчаткой, установлена система освещения с подсветкой", - исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.