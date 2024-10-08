Продолжается прием заявок на участие в X фестивале «София»

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Продолжается прием заявок на участие в X фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».Цель фестиваля – содействие созданию условий для сохранения и развития самобытной культуры и творческих традиций, укрепление межрегиональных связей на основе народного творчества и содействие развитию внутреннего туризма.Конкурс проводится среди самодеятельных коллективов и исполнителей духовной, русской классической и народной музыки в двух возрастных категориях: детская (10 – 17 лет) и взрослая (от 18 лет и старше).Заявки для участия в конкурсной программе и видеоролики принимаются до 10 ноября на сайте Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси – www.fondrusi.ru.С полными правилами можно ознакомиться в Положении по ссылке https://fondrusi.ru/sofia/28590