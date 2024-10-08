К акции «Маршрут здоровья» присоединилась Саратовская межрайонная детская поликлиника

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В составе бригады работали эндокринолог, офтальмолог, гинеколог, ЛОР, детский кардиолог, гастроэнтеролог и врач ультразвуковой диагностики.Было проведено 234 консультации и выполнено 81 ультразвуковое исследование.По итогам проведенных консультаций восемь детей по медицинским показаниям были направлены на госпитализацию. Всем обратившимся родителям маленьких пациентов даны подробные рекомендации по имеющимся у детей заболеваниям.«В акции «Маршрут здоровья» участвуют врачи Саратовской областной детской клинической больницы, к ним присоединились специалисты Саратовской межрайонной детской поликлиники. Акция проходит под девизом «Если пациент не идет к врачу – врач едет к пациенту!».Главная цель акции – приближение специализированной, высококвалифицированной медицинской помощи к маленьким жителям области. Следующие выезды запланированы в р.п. Ровное, туда бригада детских врачей приедет 9 октября, 16 октября саратовские специалисты побывают в Петровске, а 23 октября - в Ртищево. Следите за информацией в телеграм-каналах и социальных сетях районных больниц», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.