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По региональной программе в области продолжается ремонт тротуаров

Новости
По региональной программе в области продолжается ремонт тротуаров


По инициативе губернатора области Романа Бусаргина на территории региона продолжается реализация адресной программы по ремонту тротуарной сети.

Финансирование на текущий год составило 205 млн рублей. На эти средства запланировано отремонтировать более 45 км пешеходных дорожек.

«По программе, в текущем году за счёт средств областного бюджета на территории Красноармейского района ведутся работы по ремонту тротуаров по улицам Ленина, Лермонтова, Комсомольская и Светлому переулку. На сегодняшний день общая протяженность отремонтированных тротуаров составляет более одного километра. В Калининске отремонтировали тротуар по улице Дорожная», - отметил и.о. министра строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.