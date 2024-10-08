12 победителей будут представлять нашу область на федеральном этапе конкурса #МЫВМЕСТЕ

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Заместитель председателя Правительства области - министр образования области Михаил Орлов встретился с победителями регионального этапа международного конкурса #МЫВМЕСТЕОсновной целью Премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.По итогам регионального этапа определены 12 победителейиз числа НКО, волонтеров и бизнес-сообществ области. А уже в декабре, на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, будут объявлены результаты федерального этапа.Михаил Орлов отметил, что с каждым годом добровольческие проекты становятся все ярче и заметней, а людей, готовых помогать и делать добрые дела, становится все больше.