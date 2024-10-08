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Семейный фотопроект рассказывает о том, что связывает родных людей

Новости
Семейный фотопроект рассказывает о том, что связывает родных людей


В Год семьи в комплексных центрах соцобслуживания региона проходит семейный творческий фотопроект «Диалог поколений в объективе».

Через фото бабушки и дедушки вместе со своими внуками рассказывают о своих увлечениях и хобби, а еще о том, что их связывает и объединяет.

Например, для активистки старшего возраста Галины Кирик и ее внучки таким общим делом стали конные прогулки. Научно доказано, что иппотерапия оказывает позитивное воздействие как на взрослых, так и на детей.

А в семье Ермаковых-Александровых из Ершова уверены, что рыбалка для настоящих мужчин - это больше, чем хобби. Дедушка с радостью проводит время со своим внуком за ловлей рыбы, делится своими знаниями и опытом в этом деле.

Не менее интересное увлечение у семьи из Балаково. Спортсменка Елена Боброва убеждена, что воркаут – это очень красиво и полезно для здоровья. А внуки с удовольствием поддерживают в этом занятии свою любимую бабушку.

Среди этого обширного списка увлечений также представлены творческие и социальные направления. Так, Тамару Макарову из поселка Духовницкого и ее внука Артемия объединяет такое благородное дело, как помощь участникам специальной военной операции. На фронт отправляются «браслеты выживания», сделанные их руками.

А в музыкальной семье Любови Гурьевой из Саратова буквально все умеют играть на баяне, гитаре, гармони и фортепиано. А еще прекрасно поют. Любовь к музыке своим внукам передала бабушка.

Все эти интересные занятия нашли свое отражение на семейных фото, которые героям проекта помогли сделать профессиональные фотографы.