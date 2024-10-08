В Межпоселенческой центральной библиотеке Балашовского района теперь есть свой "библиобус"

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Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) – специально оборудованное транспортное средство, предназначенное для мобильного библиотечного обслуживания читателей с использованием современных информационных технологий.В кабине автомобиля, кроме наличия шкафов с литературой, предусмотрено рабочее место библиотекаря. Оно оборудовано персональным компьютером, принтером, проектором и wi-fi роутером.Мобильное библиотечное обслуживание включает в себя посещение населенных пунктов, не имеющих общедоступных библиотек с предоставлением населению комплекса библиотечно – информационных услуг и проведением культурно – массовых мероприятий.Таких "библиобусов" в Саратовской области всего два.