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В регионе продолжается месячник по благоустройству

Новости
В регионе продолжается месячник по благоустройству


В Саратовской области  продолжается месячник по благоустройству, инициированный губернатором Романом Бусаргиным.

В Саратове в субботнике приняло участие порядка шести тысяч человек. Уборкой охвачено более 40 общественных пространств. В их число вошли Детский парк, бульвар по улице Астраханская, сквер "Дружбы народов", бульвар по улице Рахова и многие другие.

На территории Марксовского района приняло участие более двух тысяч человек. Были проведены мероприятия по покосу сорной растительности и уборке веток в районе трансформаторной подстанции на Малой объездной дороге, а также по вывозу мешков с мусором от Малой объездной дороги до АЗС-82 и вывозу спиленных веток с территории между КНС № 1 и трансформаторной подстанцией. Специалисты администраций сельских муниципальных образований совместно с жителями населённых пунктов провели мероприятия по спилу, обрезке и посадке деревьев и кустарников, обустройству газонов, цветников и клумб, благоустройству придомовых территорий.  Также были осуществлены работы по очистке и покраске световых опор, санитарной очистке кладбищ, ремонту ограждений кладбищ, ликвидации несанкционированных свалок, мытью и покраске остановочных павильонов, а также очистке и благоустройству парков и аллей.

Более 1300 человек вышли на минувший субботник в Пугачёве. Очистили территорию у реки Большой Иргиз, собрали опавшую листву на общественных пространствах района.

В Балашовском районе приняло участие около тысячи человек. Работы проводились на общественных территориях, воинских захоронениях.

ЗАТО Светлый, как и все муниципалитеты области, присоединились к субботнику. На своих общественных территориях очистили зелёные зоны от мусора и опавшей листвы. В субботнике приняло участие порядка 100 человек.

В Озинках в субботнике приняло участие более 100 человек. Мероприятия проводились на общественной территории по улице Лермонтова-Пионерская.

Субботники прошли во всех муниципалитетах.