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Более 30 человек пришли к губернатору на личный прием участников СВО и членов их семей

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Более 30 человек пришли к губернатору на личный прием участников СВО и членов их семей

Как отметил глава региона, были вопросы по проведению медицинских обследований, реабилитации, назначению выплат.

"Все обращения закрепили за ответственными лицами, чтобы в ближайшее время помочь в их решении",- подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Супруга одного из военнослужащих из 94-го полка передала просьбу по отправке гуманитарной помощи. Сейчас правительство готовит очередную партию груза, которая формируется по заявкам командиров, планируется включить туда необходимую технику.

Невеста и сестра другого бойца плетут для наших военнослужащих сети. Девушки попросили помочь им в предоставлении помещения, где можно хранить готовые экземпляры перед отправкой. По словам Романа Бусаргина, "договорились, что скоординируем их с другими волонтерами и поможем". 

Личные приемы прошли во всех муниципалитетах области.
Напомним, в Саратове начал работать филиал фонда «Защитники Отечества», который открыт по инициативе Президента Владимира Путина. Участники СВО и их семьи могут обратиться туда за помощью, его адрес: ул. Киселева, 30/34, телефон 8 (8452) 65-31-31 (ежедневно с 9:00 до 18:00)