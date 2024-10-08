В муниципалитетах области продолжаются осенние субботники

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По поручению губернатора Романа Бусаргина в регионе проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.В субботниках принимают участие сотрудники предприятий и организаций, жители, работают коммунальные службы.В субботнике возле школ и детских садов, скверов и воинских захоронений приняли участие более тысячи жителей Балашовского района. Вывезено более 350 куб мусора.В Энгельсе в общегородском субботнике активное участие приняли сотрудники промышленных предприятий - провели стрижку деревьев, обустроли газоны, вывозли мусор с прилегаюших к предприятиям территорий, окрасили бордюры.На проспекте Химиков специалисты МУП "Покровск-тепло" окрасили скамейки, урны, собрали мусор. В сквере Льва Кассиля работники МУП "Энгельс-Водоканал" убрали сухую растительсность и мусор, привели в порядок архитектурные элементы.Осенние субботники проходят во всех муниципалитетах области.