8 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:50 | 07 октября
В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона
18:00 | 07 октября
В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»
17:02 | 07 октября
83% опрошенных жителей заметили улучшения на областных дорогах
17:00 | 07 октября
Саратовские самовары получили премию
16:42 | 07 октября
Для обеспечения льготной категории граждан инсулином будут выделены 100 млн рублей
16:04 | 07 октября
В Дергачах по нацпроекту появился мемориальный комплекс
15:24 | 07 октября
Технологии и сотрудничество: третий SKOLKOVO Women’s Forum состоялся в Москве
15:00 | 07 октября
По региональной программе в области продолжается ремонт тротуаров
14:00 | 07 октября
В муниципалитетах области продолжаются осенние субботники
13:37 | 07 октября
Продолжается прием заявок на участие в X фестивале «София»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В муниципалитетах области продолжаются осенние субботники

Новости
В муниципалитетах области продолжаются осенние субботники


По поручению губернатора Романа Бусаргина в регионе проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий.

В субботниках принимают участие сотрудники предприятий и организаций, жители, работают коммунальные службы.

В субботнике возле школ и детских садов, скверов и воинских захоронений приняли участие более тысячи жителей Балашовского района. Вывезено более 350 куб мусора.

В Энгельсе в общегородском субботнике активное участие приняли сотрудники промышленных предприятий - провели  стрижку деревьев, обустроли газоны, вывозли мусор с прилегаюших к предприятиям территорий, окрасили бордюры.

На проспекте Химиков специалисты МУП "Покровск-тепло" окрасили скамейки, урны, собрали мусор. В сквере Льва Кассиля работники МУП "Энгельс-Водоканал" убрали сухую растительсность и мусор, привели в порядок архитектурные элементы.

Осенние субботники проходят во всех муниципалитетах области.