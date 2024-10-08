На открытие движения по мосту через реку Большой Иргиз приехали местные жители

просмотров: 136

Первой по мосту проехала техника, которая участвовала в строительстве этого моста. Искусственное сооружение стоимостью почти 1,3 млрд рублей построили по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.Сегодня на мосту проводили испытание на прочность. В местах, где возникают максимальные прогибы у балок, установили нагрузку - наполненные песком и щебнем грузовые автомобили. Балки под нагрузкой прогнулись, а под мостом специалисты зафиксировали показания приборов. Испытание мост прошел.Мост соединил два района: Краснопартизанский и Пугачёвский.Жители рассказали, что ежедневно наблюдали за строительством моста. В паводок плотину размывало, и жителям приходилось совершать перепробег в 100 км, чтобы добраться до работы.Местная жительница Наталья Викторовна дежурила у моста с самого утра, ждала результата испытаний. Рассказала, что когда работала "на другом берегу" приходилось ездить на службу буквально по воде, когда неглубоко заливало плотину. А один раз расплакалась - "не могу, боюсь, а плавать не умею".Протяженность объекта - 630 метров, из которых длина самого моста - 260 метров, ширина - 13,5 метров.