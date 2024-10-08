8 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:50 | 07 октября
В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона
18:00 | 07 октября
В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»
17:02 | 07 октября
83% опрошенных жителей заметили улучшения на областных дорогах
17:00 | 07 октября
Саратовские самовары получили премию
16:42 | 07 октября
Для обеспечения льготной категории граждан инсулином будут выделены 100 млн рублей
16:04 | 07 октября
В Дергачах по нацпроекту появился мемориальный комплекс
15:24 | 07 октября
Технологии и сотрудничество: третий SKOLKOVO Women’s Forum состоялся в Москве
15:00 | 07 октября
По региональной программе в области продолжается ремонт тротуаров
14:00 | 07 октября
В муниципалитетах области продолжаются осенние субботники
13:37 | 07 октября
Продолжается прием заявок на участие в X фестивале «София»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На открытие движения по мосту через реку Большой Иргиз приехали местные жители

Новости
На открытие движения по мосту через реку Большой Иргиз приехали местные жители


Первой по мосту проехала техника, которая участвовала в строительстве этого моста. Искусственное сооружение стоимостью почти 1,3 млрд рублей построили по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Сегодня на мосту проводили испытание на прочность. В местах, где возникают максимальные прогибы у балок, установили нагрузку - наполненные песком и щебнем грузовые автомобили. Балки под нагрузкой прогнулись, а под мостом специалисты зафиксировали показания приборов. Испытание мост прошел.

Мост соединил два района: Краснопартизанский и Пугачёвский.

Жители рассказали, что ежедневно наблюдали за строительством моста. В паводок плотину размывало, и жителям приходилось совершать перепробег в 100 км, чтобы добраться до работы.

Местная жительница Наталья Викторовна дежурила у моста с самого утра, ждала результата испытаний. Рассказала, что когда работала "на другом берегу" приходилось ездить на службу буквально по воде, когда неглубоко заливало плотину. А один раз расплакалась - "не могу, боюсь, а плавать не умею".

Протяженность объекта - 630 метров, из которых длина самого моста - 260 метров, ширина - 13,5 метров.