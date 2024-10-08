Активных граждан приглашают обсудить «Социальные практики добрососедства»

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В Москве 24-26 октября на Всероссийском форуме «Социальные практики добрососедства» неравнодушные граждане, заинтересованные в развитии и популяризации добрососедства, поделятся опытом и идеями в решении актуальных задач территориального общественного самоуправления и вопросах, находящихся в компетенции советов многоквартирных домов, а также развития локальных территорий.Цель Форума - развитие социальных практик добрососедских отношений в МКД (многоквартирных домах), органах ТОС (территориального общественного самоуправления) на локальных территориях муниципальных образований, сохранение культуры добрососедства с учетом национальных традиций и использование его как инструмент помощи органам местного самоуправления и гражданам для решения вопросов местного значения.К участию в форуме приглашены представители министерства строительства и ЖКХ РФ, Общественной палаты РФ, Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, Движения Первых, Лиги здоровья нации, Коалиции «Забота рядом», сельские старосты, участники всероссийской акции «Международный день соседей» и др. Подробная информация - на сайте https://forumsosedi.ru/.