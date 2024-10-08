Количество многодетных семей в Саратовской области превысило 27 тысяч

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В Год семьи, который был объявлен Президентом России Владимиром Путиным, на меры поддержки для многодетных предусмотрено более 1,3 мрлд рублей. Многодетным доступны региональный материнский капитал, бесплатное посещение детского сада, бесплатный проезд детей в общественном транспорте, ежемесячная компенсация оплаты за жилищно-коммунальные услуги и другие меры поддержки."Важно, что сейчас для подтверждения статуса многодетной семьи не обязательно идти в учреждение социальной поддержки - после рождения третьего ребенка подать заявление на выдачу удостоверения многодетной семьи единого образца можно через Госуслуги",- сообщил в своём телеграмм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.