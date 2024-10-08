Потенциал российско-китайских отношений обсудили в формате круглого стола

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Круглый стол на тему «Стратегическое партнерство России и Китая в условиях современной глобальной ситуации: региональная модель» прошел на площадке Саратовского госуниверситета. Мероприятие состоялось в рамках форума «Дни Китая в СГУ», который проходил в регионе с 3 по 5 октября.Министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина отметила важность изучения ресурсного потенциала российско-китайского сотрудничества в условиях, когда партнерские отношения России и Китая выходят на новый уровень. При этом, по словам министра, необходимо дополнять их культурными, научными, образовательными контактами представителей общественности, академического сообщества двух стран, которые укрепляют межгосударственные контакты. Наталья Трошина поблагодарила региональное отделение Общества российско-китайской дружбы за внимание к данному вопросу, отметив, что присутствие на мероприятие представителей данной организации из других субъектов Федерации позволит обменяться практиками российско-китайских отношений в различных сферах общественной жизни.Форум «Дни Китая в СГУ» приурочен к 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений и 75-й годовщине со дня создания Общества китайско-российской дружбы. Программа форума включала в себя открытые лекции, студенческие презентации, научно-практические мероприятия с участием руководителей отделений Общества российско-китайской дружбы из различных российских регионов.Мероприятия проводятся в рамках проекта регионального отделения Общества российско-китайской дружбы «Народная дипломатия как ресурс российско-китайского сотрудничества Саратовской области», который получил поддержку областного конкурса грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.