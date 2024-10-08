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Охранное обязательство подготовлено для дома братьев Махунцевых в Балаково

Новости
Охранное обязательство подготовлено для дома братьев Махунцевых в Балаково


Комитет культурного наследия утвердил охранное обязательство для объекта культурного наследия регионального значения «Дом братьев Махунцевых». Памятник находится в Балаково на улице Братьев Захаровых, 100. Документ уже направлен собственникам для реализации установленного плана по сохранению объекта. Владельцам предстоит разработать проект и провести необходимые работы. Отметим, что ранее правообладатель уже установил информационную надпись о памятнике.

По сведениям историков, здание построено в 1889 году. Дата постройки запечатлена на самом строении. Кроме того, на доме указана информация о владельцах. «БРА» и «МАХ» обозначают собственников братьев Григория и Фёдора Махунцевых. Здание построено в стиле эклектики в технике открытого кирпича.