4 октября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
13:30 | 04 октября
Юные таланты из Саратова и Ртищево отправятся в град Петров
12:53 | 04 октября
В Энгельсской детской клинической больнице устанавливают новый лифт
10:00 | 04 октября
На Большой сцене ТЮЗа Киселева готовится премьера романтичной сказки «Обыкновенное чудо»
09:00 | 04 октября
Председателем саратовского регионального отделения Союза журналистов России стал Дмитрий Петров
15:26 | 03 октября
Игорь Комаров отметил востребованность мобильных лабораторий саратовского института «Микроб»
12:00 | 03 октября
В регионе станут закупать больше препаратов для льготников
11:01 | 03 октября
В Саратовской области появится служба мониторинга беспилотных воздушных судов
10:09 | 03 октября
В областном минстрое состоялась очередная встреча с жителями многоквартирного дома - объекта культурного наследия
09:00 | 03 октября
В области подготовят серию книг для детей о трудовой доблести Саратова в годы Великой Отечественной войны
19:29 | 02 октября
В Саратове наградили лучших работников сферы образования
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Юные таланты из Саратова и Ртищево отправятся в град Петров

Новости
Юные таланты из Саратова и Ртищево отправятся в град Петров


В эти выходные делегация детей, обучающихся в ДШИ Саратовской области, отправится в Санкт-Петербург по туристическому маршруту «Моя Россия – град Петров».

В течении трех дней с 7 по 9 октября 2024 года 36 лучших учеников ДШИ им. В.В. Ковалева Саратова и ДШИ им. В.В. Толкуновой, г. Ртищево Саратовской области откроют для себя достопримечательности культурной столицы, олицетворяющие историю нашего Отечества.

Экскурсионная программа будет реализована в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта Президента Владимира Путина «Культура».

Культурно-просветительские программы для школьников реализуются Минкультуры России в целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения детей к истории и культуре нашей страны.