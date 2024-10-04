Юные таланты из Саратова и Ртищево отправятся в град Петров

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В эти выходные делегация детей, обучающихся в ДШИ Саратовской области, отправится в Санкт-Петербург по туристическому маршруту «Моя Россия – град Петров».В течении трех дней с 7 по 9 октября 2024 года 36 лучших учеников ДШИ им. В.В. Ковалева Саратова и ДШИ им. В.В. Толкуновой, г. Ртищево Саратовской области откроют для себя достопримечательности культурной столицы, олицетворяющие историю нашего Отечества.Экскурсионная программа будет реализована в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта Президента Владимира Путина «Культура».Культурно-просветительские программы для школьников реализуются Минкультуры России в целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения детей к истории и культуре нашей страны.